Александр Кокорин: Все удаления игроков «Урала» верные

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о победе над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.

- Расскажите, с чем связана ваша замена?

- Ударили в ногу, почувствовал какой-то хруст. Пока тяжело сказать точно.

- Какие эмоции от первого матча на новом стадионе?

- Все отлично, спасибо за грандиозную поддержку. Было приятно играть на стадионе. Хорошо, что добились победы, хотя поле - надеюсь, доработаем и все будет нормально.

- Сильно поле мешало?

- Конечно, ты тратишь больше времени на прием мяча, большие куски вырываются.

- Крыша не мешала?

- Наоборот хорошо, потому что на улице погода плохая.

- Три удаления «Урала» - немного?

- Я смотрел матч уже на телефоне, все удаления верны - для чего нужно драться, после гола ненужные драки.

- После замены фанаты начали освистывать вас. Не давит это на вас?

- Нет, совершенно нормально к этому отношусь, - передает слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».