Бранислав Иванович: Не понимаю, почему в России после каждой игры спрашивают о судействе

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о победе над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.

- Я много где поиграл и могу сказать, что стадион очень классный. Видно, что он не до конца готов, нужно его доработать, но будет огромное удовольствие тут играть.

- Вы вошли в историю и забили первый гол.

- Да, так получилось. Игра была тяжелая. Мы старались контролировать игру, но после удалений мы вели матч и смогли забить. Но мы должны играть лучше.

- Как вам кажется, удаления были верные?

- Я никогда не комментирую судейство. Не знаю, почему в России после каждой игры спрашивают об этом. Судья делает свое дело, а мы свое, - передает слова Ивановича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».