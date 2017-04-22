Бранислав Иванович: Не понимаю, почему в России после каждой игры спрашивают о судействе
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о победе над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.
- Я много где поиграл и могу сказать, что стадион очень классный. Видно, что он не до конца готов, нужно его доработать, но будет огромное удовольствие тут играть.
- Вы вошли в историю и забили первый гол.
- Да, так получилось. Игра была тяжелая. Мы старались контролировать игру, но после удалений мы вели матч и смогли забить. Но мы должны играть лучше.
- Как вам кажется, удаления были верные?
- Я никогда не комментирую судейство. Не знаю, почему в России после каждой игры спрашивают об этом. Судья делает свое дело, а мы свое, - передает слова Ивановича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.
«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».
Матч
Голы
Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция