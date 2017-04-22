Андрей Лунев: «Зенит» вымучал победу над «Уралом»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о победе над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.

– Стадион просто супер. Впечатления от того, что было видно с самого поля, только положительные. Правда, газон был неидеальным, – это видели все. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и извиниться за такую игру.

– Почувствовали себя на этом стадионе как дома?

– Пока нет, на это нужно время. Но болельщики создали на стадионе домашнюю атмосферу.



– Как вы можете прокомментировать удаления в составе соперника? Видели когда-нибудь три удаления в одной команде?

– Я находился на другой половине поля, поэтому не мог видеть всех подробностей. А три удаления бывают обычно, когда случаются какие-то массовые драки.

– Мог ли «Зенит» обеспечить себе победу еще в первом тайме?

– В первом тайме у нас толком не было моментов – только отдельные подходы. Во втором мы могли забивать раньше, у нас было немало моментов и до удаления, и после, но получилось, как получилось. Мы вымучили эту победу, по-другому и не скажешь​, – передает слова Лунева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».