Луиш Нету: Красные карточки игрокам «Урала» изменили игру. Наш гол был вопросом времени

«Зенита» поделился мнением о победе в матче 24-го тура РФПЛ над «Уралом» (2:0).

- Первый тайм был 50 на 50. Мы знали, что «Урал» после пяти побед подряд чувствует себя уверенно. Они еще и в финал Кубка страны вышли. Мы старались сильно начать матч, но время шло, и соперники выровняли игру. После перерыва мы заиграли лучше, потом две красные карточки изменили игру. Наш гол был вопросом времени. «Урал» прижался вдевятером к своим воротам. У нас было две прекрасные возможности забить, но мяч обстучал все что только можно. В конце мы все-таки забили.

Самое главное после поражения от «Спартака» - не думать о том, как сыграть красиво, а как победить. Это было важно для атмосферы в команде. Сейчас у нас два выезда в Оренбург и Томск. В этом сезоне мы не очень хороши в выездных матчах, и нам надо хорошо подготовиться - до игры осталось всего три дня.

Главное, что мы выиграли, а что касается красных карточек - не мне о них говорить, – передает слова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте.

Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».