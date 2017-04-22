Луиш Нету: Красные карточки игрокам «Урала» изменили игру. Наш гол был вопросом времени
«Зенита» поделился мнением о победе в матче 24-го тура РФПЛ над «Уралом» (2:0).
- Первый тайм был 50 на 50. Мы знали, что «Урал» после пяти побед подряд чувствует себя уверенно. Они еще и в финал Кубка страны вышли. Мы старались сильно начать матч, но время шло, и соперники выровняли игру. После перерыва мы заиграли лучше, потом две красные карточки изменили игру. Наш гол был вопросом времени. «Урал» прижался вдевятером к своим воротам. У нас было две прекрасные возможности забить, но мяч обстучал все что только можно. В конце мы все-таки забили.
Самое главное после поражения от «Спартака» - не думать о том, как сыграть красиво, а как победить. Это было важно для атмосферы в команде. Сейчас у нас два выезда в Оренбург и Томск. В этом сезоне мы не очень хороши в выездных матчах, и нам надо хорошо подготовиться - до игры осталось всего три дня.
Главное, что мы выиграли, а что касается красных карточек - не мне о них говорить, – передает слова корреспондент «Советского спорта в
Санкт-Петербурге».
Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.
«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте.
Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».
Матч
Голы
Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция