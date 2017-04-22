Юрий Жирков: Чувствовалась вибрация поля нового стадиона

Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о победе над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.

- Стадион очень красивый и большой. Поле не в лучшем состоянии. Надеюсь, к следующим матчам будет лучше. Мне немножко не хватало воздуха в первом тайме, чуть не вырвало. Может, это вибрация поля или просто нехватка воздуха.

- Вибрация поля чувствовалась?

- Немного да. Если поле выезжает, то все равно что-то мешает, дренаж, не знаю в общем.

- Насколько удаление сыграло свою роль в матче?

- «Урал» очень хорош был в обороне. Мы пропустили несколько контратак, но после удалений нам стало легче играть.

- Обсуждали эти удаления в раздевалке?

- Нет. Я подбежал и ничего не успел заметить.

- Видели ли я Павлюченко таким злым еще?

- Наверное, да, не помню, - передает слова жиркова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».