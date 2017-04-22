Владимир Ильин: Если бы не удаления – мы бы точно не проиграли «Зениту»
Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился
мнением о поражении от «Зенита» (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ.
– Было видно, что «Зенит» подсел. Кто мог забить, так это мы. Судья это сразу почувствовал и сделал свое дело. Потом нам было уже тяжело в меньшинстве.
– Вы думаете, что это чисто судейское решение?
– Надо посмотреть, но есть большие вопросы. Было видно, что по темпу игры «Зенит» исчерпал себя. Если бы не удаления - мы бы точно не проиграли, а может и победили бы. Бикфалви сыграл в мяч, потом не знаю, попал он в ногу или нет. Даже если и попал - он первый был на мяче.
– Как вам арена и поле?
– Стадион очень красивый, все на высшем уровне, но поле было вязким. Оно вроде ровное, но грунт едет. На 20-й минуте казалось, что уже второй тайм играем.
– Думаете о матче со «Спартаком»?
– Да, тем более кем играть. Три удаления... Думаю, изловчимся, найдем людей, заткнем дыры. Будем пытаться брать очки, – передает слова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.
«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».
Матч
Голы
Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция