Владимир Ильин: Если бы не удаления – мы бы точно не проиграли «Зениту»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился мнением о поражении от «Зенита» (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ.

– Было видно, что «Зенит» подсел. Кто мог забить, так это мы. Судья это сразу почувствовал и сделал свое дело. Потом нам было уже тяжело в меньшинстве.

– Вы думаете, что это чисто судейское решение?

– Надо посмотреть, но есть большие вопросы. Было видно, что по темпу игры «Зенит» исчерпал себя. Если бы не удаления - мы бы точно не проиграли, а может и победили бы. Бикфалви сыграл в мяч, потом не знаю, попал он в ногу или нет. Даже если и попал - он первый был на мяче.

– Как вам арена и поле?

– Стадион очень красивый, все на высшем уровне, но поле было вязким. Оно вроде ровное, но грунт едет. На 20-й минуте казалось, что уже второй тайм играем.

– Думаете о матче со «Спартаком»?

– Да, тем более кем играть. Три удаления... Думаю, изловчимся, найдем людей, заткнем дыры. Будем пытаться брать очки, – передает слова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».