Роман Емельянов: Судье было выгодно показать мне вторую желтую карточку

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов поделился мнением о поражении от «Зенита» (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ.

– Игра тяжелая, поле тяжелое. Мне кажется, газон не такого хорошего качества, но было приятно играть на стадионе. Судья сразу удалил двоих, хотя на «Матч ТВ» все пишут, что Бикфалви сыграл в мяч, и второй желтой карточки не было. Не знаю, почему судья так поступил. И в эпизоде с моим удалением: я толкал, Дзюба толкал. Он первый начал и меня ударил. Не знаю, что сказать по поводу моего удаления. Судья сломал игру. Если бы не он, до ничьи бы дотерпели.

– Ваша борьба с Дзюбой не попала в трансляцию. Что там было?

– Не помню. Мы толкали друг друга, а он начал в спину толкать. Я ответил – что, молчать буду? Было понятно, что судья даст карточку. Это ему было выгодно, чтобы мы проиграли, – передает слова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами идет на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».