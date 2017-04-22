Роман Емельянов: Судье было выгодно показать мне вторую желтую карточку
Полузащитник «Урала» Роман Емельянов поделился
мнением о поражении от «Зенита» (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ.
– Игра тяжелая, поле тяжелое. Мне кажется, газон не такого хорошего качества, но было приятно играть на стадионе. Судья сразу удалил двоих, хотя на «Матч ТВ» все пишут, что Бикфалви сыграл в мяч, и второй желтой карточки не было. Не знаю, почему судья так поступил. И в эпизоде с моим удалением: я толкал, Дзюба толкал. Он первый начал и меня ударил. Не знаю, что сказать по поводу моего удаления. Судья сломал игру. Если бы не он, до ничьи бы дотерпели.
– Ваша борьба с Дзюбой не попала в трансляцию. Что там было?
– Не помню. Мы толкали друг друга, а он начал в спину толкать. Я ответил – что, молчать буду? Было понятно, что судья даст карточку. Это ему было выгодно, чтобы мы проиграли, – передает слова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.
«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами идет на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».
Матч
Голы
Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция