Григорий Иванов: Судья испортил матч. Но что я могу сделать? Пойти к нему сейчас?
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о поражении от «Зенита» (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ.
– Что мне делать-то? Зайти к этому судье? У меня ребята спрашивают: Григорий Викторович, почему нас так бьют? Я им говорю: парни, ну что я могу сделать? Я не знаю, что мне делать.
– Ну может через прессу…
– А что через прессу? Вы же игру видели?
– Но ваше мнение значит больше.
– Я считаю, мы играли лучше. Ребята – молодцы. Судья испортил матч. Ребята получат за игру премию, потому что они бились, потому что они молодцы, – передает слова Иванова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.
«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».
Матч
Голы
Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция