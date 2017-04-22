Григорий Иванов: Судья испортил матч. Но что я могу сделать? Пойти к нему сейчас?

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о поражении от «Зенита» (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ.

– Что мне делать-то? Зайти к этому судье? У меня ребята спрашивают: Григорий Викторович, почему нас так бьют? Я им говорю: парни, ну что я могу сделать? Я не знаю, что мне делать.

– Ну может через прессу…

– А что через прессу? Вы же игру видели?

– Но ваше мнение значит больше.

– Я считаю, мы играли лучше. Ребята – молодцы. Судья испортил матч. Ребята получат за игру премию, потому что они бились, потому что они молодцы, – передает слова Иванова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».