Илья Авербух: Бессмысленно возрождать пару Ильиных/Кацалапов. Надо смотреть вперед
Тренер Илья Авербух не верит в перспективу возрождения танцевальной пары Елена Ильиных/Никита Кацалапов.
- Это бессмысленный разговор. Уверен, что надо смотреть только вперед. История окончательно ответит на вопрос о том, правы ли были ребята (прекратив выступать вместе). Если Жулин найдет ключ к паре Синицина/Кацалапов, то на следующее четырехлетие у нас появится как минимум две сильные пары – Александра Степанова/Иван Букин и Синицина/Кацалапов. Потенциал у этих пар очень достойный, - рассказал Авербух.
Напомним, пара Елена Ильиных/Никита Кацалапов распалась в 2014 году.
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