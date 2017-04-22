Анастасия Павлюченкова: Если Серена больше не вернется, то я так ее и не обыграю?

Россиянка Анастасия Павлюченкова рассказала, как отреагировала на новость о беременности теннисистки Серены Уильямс.

- Я не сплетница и очень мало знаю. Особо не читаю сайты и журналы, если только в разговорах узнаю. Лена Веснина отправила эту новость по WhatsApp в нашей FedCup группе. Мы все от нее узнали первые, а потом уже я прочитала в твиттере. Для тенниса сейчас это новость номер один. Мы всегда задавались вопросом: «Когда же она перестанет играть?» Потому что Серена очень долго выступает и у всех выигрывает. Мы уже устали от этого противостояния. Был приятный шок для всех.

Ей уже 35. Это такой возраст – совсем на грани, особенно в одиночном теннисе. Я даже не уверена, что она вернется. Единственный момент, я думаю: «Блин, если она больше не вернется, то я так ее и не обыграю?». Я выигрывала у многих теннисисток из топ-5, а именно у нее – нет. У Серены какая-то колоссальная мощь, ее очень сложно обыграть. Это также зависит от того, в каком круге вы встретитесь и на каком турнире. Бывает, что она к какому-то турниру менее серьезно относится или хуже готова. В прошлом году играла с ней в четвертьфинале Уимблдона. Конечно на траве на этой стадии она в полной готовности. Там было нереально выиграть ее подачу. Когда подача у нее идет, то очень тяжело ее принять. Силу, скорость и движение мяча можно сравнить даже с мужчинами, - цитирует Павлюченкову «Матч ТВ».

Напомним, что многократная победительница турниров Большого шлема ждет ребенка. Ранее представитель спортсменки Келли Буш Новак сообщила, что Уильямс вернется на корт в 2018 году.