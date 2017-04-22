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Медведева установила новый мировой рекорд за прокат произвольной программы на командном ЧМ в Токио

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по сумме баллов за прокат произвольной программы на командном чемпионате мира в Токио.

Прошлое достижение также принадлежало россиянке. В Японии Медведева набрала за свой прокат 160,46 балла. Предыдущий мировой рекорд - 154,40 балла - был установлен фигуристкой на чемпионате мира в Хельсинки. 

Ранее в Токио Медведева установила новый мировой рекорд по сумме баллов за короткую программу. 

Таким образом, двукратная чемпионка мира выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира среди одиночниц. Второе и третье места заняли японки -  Маи Миара (146,17) и Вакаба Хигути (145,30).

Еще одна россиянка Елена Радионова стала пятой.  

Командный чемпионат мира

Токио (Япония), 22 апреля

Женщины

Произвольная программа

1. Евгения Медведева (Россия) – 160,46

2. Маи Миара – 146,17.

3. Вакаба Хигути (обе – Япония) – 145,30...

5. Елена Радионова (Россия) – 137,08.

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