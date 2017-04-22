Медведева установила новый мировой рекорд за прокат произвольной программы на командном ЧМ в Токио
Россиянка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по сумме баллов за прокат произвольной программы на командном чемпионате мира в Токио.
Прошлое достижение также принадлежало россиянке. В Японии Медведева набрала за свой прокат 160,46 балла. Предыдущий мировой рекорд - 154,40 балла - был установлен фигуристкой на чемпионате мира в Хельсинки.
Ранее в Токио Медведева установила новый мировой рекорд по сумме баллов за короткую программу.
Таким образом, двукратная чемпионка мира выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира среди одиночниц. Второе и третье места заняли японки - Маи Миара (146,17) и Вакаба Хигути (145,30).
Еще одна россиянка Елена Радионова стала пятой.
Командный чемпионат мира
Токио (Япония), 22 апреля
Женщины
Произвольная программа
1. Евгения Медведева (Россия) – 160,46
2. Маи Миара – 146,17.
3. Вакаба Хигути (обе – Япония) – 145,30...
5. Елена Радионова (Россия) – 137,08.