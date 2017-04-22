Энтони Джошуа: Бой против Фьюри стал бы для меня крупнейшим в карьере
Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа надеется встретиться на ринге с соотечественником Тайсоном Фьюри.
- Думаю, бой против Тайсона Фьюри стал бы самым большим моим боем. Но я не могу ничего сказать о его планах. Я-то никуда не денусь и буду оставаться на месте. Если бы это зависело от меня, наш поединок случился бы уже этим летом. Я на самом деле планировал большой бой с Тайсоном Фьюри, но у него были другие планы, и мне пришлось принять это как должное.
Когда он вернется, я уверен, что я по-прежнему буду здесь. Хочу ли я его возвращения? Безусловно, - заявил Джошуа.
Joshua Feels Tyson Fury Clash Would Be Bigger Than Klitschko https://t.co/aKbxBzlCLE #boxing pic.twitter.com/XmJvUz2KZ1— BoxingScene.com (@boxingscene) 21 апреля 2017 г.
Напомним, 29 апреля в Лондоне Энтони Джошуа сразится с украинцем Владимиром Кличко. Но кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF.
Тайсон Фьюри победил Кличко-младшего единогласным решением судей осенью 2015 года и с тех пор боев не проводил. Ожидается, что в 2017 году «Цыганский король» вернется на ринг.
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