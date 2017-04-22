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Энтони Джошуа: Бой против Фьюри стал бы для меня крупнейшим в карьере

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа надеется встретиться на ринге с соотечественником Тайсоном Фьюри.

- Думаю, бой против Тайсона Фьюри стал бы самым большим моим боем. Но я не могу ничего сказать о его планах. Я-то никуда не денусь и буду оставаться на месте. Если бы это зависело от меня, наш поединок случился бы уже этим летом. Я на самом деле планировал большой бой с Тайсоном Фьюри, но у него были другие планы, и мне пришлось принять это как должное.

Когда он вернется, я уверен, что я по-прежнему буду здесь. Хочу ли я его возвращения? Безусловно, - заявил Джошуа.

Напомним, 29 апреля в Лондоне Энтони Джошуа сразится с украинцем Владимиром Кличко. Но кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF.

Тайсон Фьюри победил Кличко-младшего единогласным решением судей осенью 2015 года и с тех пор боев не проводил. Ожидается, что в 2017 году «Цыганский король» вернется на ринг.

Энтони Джошуа: Тайсон, заткнись, и просто назови дату нашего боя

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