Чемпион мира по боевому самбо Руслан Беликов сразится против непобедимого Мацуба Такаши

Чемпион мира и Европы по боевому самбо россиянин Руслан Беликов выйдет в ринг против не имеющего поражений японца Мацуба Такаши.

Бой в весовой категории до 57 кг пройдет в рамках международного турнира PRIME CRIMEA-2 в Симферополе 29 апреля.

Промоутер турнира Алексей Яценко дал свой прогноз на предстоящий бой.

«Сильная сторона россиянина, несомненно, его борцовские навыки, о чем свидетельствуют титулы чемпиона мира и Европы по боевому самбо, а также база дзюдо, с которого он начинал свой путь. Такаши всесторонне развит, владеет в совершенстве джиу-джитсу, родина которого Япония. У него преимущество в росте, а значит ему предпочтительнее будет вести бой в стойке. На мой взгляд Такаши очень опасен, он фаворит в этой встрече, в его карьере нет ни одного поражения. Как настоящий самурай, он будет хладнокровно идти к победе. Нас ожидает противостояние русского духа и бесстрашие самурая. Надеюсь, Беликов эффективно использует весь арсенал школы боевого самбо, а в подготовке будет уделять особое внимание работе на ударными навыками», - сказал Яценко.