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Сборная России заняла второе место на командном чемпионате мира в Токио

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В японском Токио завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию.

По итогам восьми видов программы сборная России заняла второе место в общем зачете. В активе нашей национальной команды 105 очков.

Первое место завоевала команда Японии - 109 баллов. Американцы расположились на третьей строчке с 97 очками. 

Отметим, что больше всего очков в копилку сборной России принесла Евгения Медведева, установившая мировые рекорды в короткой и произвольной программах.  

Командный чемпионат мира

Токио, Япония

Общий зачет

1. Япония - 1-9 баллов

2. Россия - 105 баллов

3. США - 97 баллов 

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