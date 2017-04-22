Сборная России заняла второе место на командном чемпионате мира в Токио
В японском Токио завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию.
По итогам восьми видов программы сборная России заняла второе место в общем зачете. В активе нашей национальной команды 105 очков.
Первое место завоевала команда Японии - 109 баллов. Американцы расположились на третьей строчке с 97 очками.
Отметим, что больше всего очков в копилку сборной России принесла Евгения Медведева, установившая мировые рекорды в короткой и произвольной программах.
Командный чемпионат мира
Токио, Япония
Общий зачет
1. Япония - 1-9 баллов
2. Россия - 105 баллов
3. США - 97 баллов
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически