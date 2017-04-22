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Инсинье продлил контракт с «Наполи» до 2022 года

Источник:  ФК «Наполи»Комментарии

Атакующий полузащитник сборной Италии Лоренцо Инсинье продлил контракт с «Наполи». 

Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2022 года.

- Я очень рад, что Инсинье играет за «Наполи». Он демонстрирует свой, уникальный футбол, – заявил президент итальянского клуба Аурелио де Лаурентис.

В текущем сезоне Лоренцо сыграл 31 матч в серии А, забив 14 голов и сделав 7 результативных передач.

Лоренцо Инсинье сыграл 14 матчей и забил 2 мяча за сборную Италии. 

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