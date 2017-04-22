Инсинье продлил контракт с «Наполи» до 2022 года

«Торино» не будет продавать Белотти менее чем за 100 миллионов евро

Президент «Торино» Урбано Кайро заявил, что форвард Андреа Белотти останется в клубе, а потенциальный покупатель должен выложить за 23-летнего итальянца не менее 100 миллионов евро.