Инсинье продлил контракт с «Наполи» до 2022 года
Атакующий полузащитник сборной Италии Лоренцо Инсинье продлил контракт с «Наполи».
Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2022 года.
- Я очень рад, что Инсинье играет за «Наполи». Он демонстрирует свой, уникальный футбол, – заявил президент итальянского клуба Аурелио де Лаурентис.
2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ 👏🎉#Insigne @ADeLaurentiis 🖊 #ForzaNapoliSempre ⚽️ pic.twitter.com/ocn7M1xsdq— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 22 апреля 2017 г.
В текущем сезоне Лоренцо сыграл 31 матч в серии А, забив 14 голов и сделав 7 результативных передач.
Лоренцо Инсинье сыграл 14 матчей и забил 2 мяча за сборную Италии.
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