Максим Ковтун: Я катался криво, но держался до конца

Российский фигурист Максим Ковтун прокомментировал свое выступление на командном чемпионате мира-2017 в Токио.

- Конечно, хотелось выступить более достойно. Но сейчас конец сезона, и сохранять себя в тонусе даже тогда, когда основные старты уже позади – для меня это очень полезный опыт.

По баллам я оштрафовал себя, допуская нелепые ошибки. Но я вышел со льда с полным пониманием того, что боролся до конца. Да, я катался криво, не все получалось, было непросто тащить программу, но я боролся за каждый элемент, держался до конца, - цитирует Ковтуна официальный сайт ФФКР.

Напомним, по итогам восьми видов программы сборная России заняла второе место в общем зачете. В активе нашей национальной команды 105 очков.

Первое место завоевала команда Японии - 109 баллов. Американцы расположились на третьей строчке с 97 очками.

Отметим, что больше всего очков в копилку сборной России принесла Евгения Медведева, установившая мировые рекорды в короткой и произвольной программах.