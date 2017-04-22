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Виталий Мутко: Мировой рекорд не каждый день устанавливается, тем более в фигурном катании

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал выступление сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио.

По итогам восьми видов программы сборная России заняла второе место в общем зачете. В активе нашей национальной команды 105 очков. Первое место завоевала команда Японии - 109 баллов. Американцы расположились на третьей строчке с 97 очками. 

Отметим, что больше всего очков в копилку сборной России принесла Евгения Медведева, установившая мировые рекорды в короткой и произвольной программах.   

- Мы, как и все, втягиваемся в этот формат, пока формируем команду, хотя стали первыми олимпийскими чемпионами в этом виде. Я всех поздравляю с этим результатом. Особенно Женю Медведеву, хочется пожелать, чтобы она продолжала так же работать, трудиться. Мировой рекорд не каждый день устанавливается, тем более в фигурном катании, так что ей удачи, - сказал вице-премьер.
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