Константин Генич: Думаю, «Зенит» обыграет «Урал» со счетом 2:0 или 3:0
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал».
- Это будет первая игра на новом стадионе. И для «Зенита» это, по сути, такой же гостевой матч, как для «Урала» – игроки ведь провели там лишь пару тренировок. Атмосфера, раздевалки, наконец, газон – ко всему нужно будет заново привыкать. Понятно, что от этого команда Мирчи Луческу не перестает считаться фаворитом, но «Урал» сейчас в такой форме, что обыграть его будет проблематично.
Пусть «Зенит» уже думает не о чемпионстве, а о Лиге чемпионов, но такого соперника дома обязан побеждать. Думаю, что эмоции после поражения от «Спартака» схлынули и в команде поняли: теперь нужно бороться за второе место и обыграть «Урал».
«Зениту» пора бы уже сыграть на ноль (последний раз это случилось в матче с «Арсеналом»), чтобы почувствовать уверенность в обороне. Ну и, конечно, забить. Думаю, что команда Луческу выиграет 2:0 или 3:0, - цитирует Генича «Матч ТВ».
Напомним, что матч состоится сегодня в 14:00 мск. После 23 туров «Зенит» занимает третье место в чемпионате России, «Урал» располагается на 10-й строчке.
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков, Данни, Юсупов, Кокорин, Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу, Ильин
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция