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Константин Генич: Думаю, «Зенит» обыграет «Урал» со счетом 2:0 или 3:0

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал». 

- Это будет первая игра на новом стадионе. И для «Зенита» это, по сути, такой же гостевой матч, как для «Урала» – игроки ведь провели там лишь пару тренировок. Атмосфера, раздевалки, наконец, газон – ко всему нужно будет заново привыкать. Понятно, что от этого команда Мирчи Луческу не перестает считаться фаворитом, но «Урал» сейчас в такой форме, что обыграть его будет проблематично.

Пусть «Зенит» уже думает не о чемпионстве, а о Лиге чемпионов, но такого соперника дома обязан побеждать. Думаю, что эмоции после поражения от «Спартака» схлынули и в команде поняли: теперь нужно бороться за второе место и обыграть «Урал».

«Зениту» пора бы уже сыграть на ноль (последний раз это случилось в матче с «Арсеналом»), чтобы почувствовать уверенность в обороне. Ну и, конечно, забить. Думаю, что команда Луческу выиграет 2:0 или 3:0, - цитирует Генича «Матч ТВ». 

Напомним, что матч состоится сегодня в 14:00 мск. После 23 туров «Зенит» занимает третье место в чемпионате России, «Урал» располагается на 10-й строчке.  

Матч

Зенит - Урал - 0:0

1-й тайм

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков, Данни, Юсупов, Кокорин, Дзюба

Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу, Ильин

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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