Константин Генич: Думаю, «Зенит» обыграет «Урал» со счетом 2:0 или 3:0

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал».

- Это будет первая игра на новом стадионе. И для «Зенита» это, по сути, такой же гостевой матч, как для «Урала» – игроки ведь провели там лишь пару тренировок. Атмосфера, раздевалки, наконец, газон – ко всему нужно будет заново привыкать. Понятно, что от этого команда Мирчи Луческу не перестает считаться фаворитом, но «Урал» сейчас в такой форме, что обыграть его будет проблематично.

Пусть «Зенит» уже думает не о чемпионстве, а о Лиге чемпионов, но такого соперника дома обязан побеждать. Думаю, что эмоции после поражения от «Спартака» схлынули и в команде поняли: теперь нужно бороться за второе место и обыграть «Урал».

«Зениту» пора бы уже сыграть на ноль (последний раз это случилось в матче с «Арсеналом»), чтобы почувствовать уверенность в обороне. Ну и, конечно, забить. Думаю, что команда Луческу выиграет 2:0 или 3:0, - цитирует Генича «Матч ТВ».

Напомним, что матч состоится сегодня в 14:00 мск. После 23 туров «Зенит» занимает третье место в чемпионате России, «Урал» располагается на 10-й строчке.