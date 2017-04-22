Александр Тарханов: Новый стадион «Зенита» впечатляет
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов перед матчем 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» отметил, что впечатлен новым стадионом сине-бело-голубых.
«Новый стадион впечатляет! Особенно закрывающаяся крыша. Куртку можно не надевать», – цитирует Тарханова официальный твиттер «Урала».
Александр Тарханов: "Новый стадион впечатляет! Особенно закрывающаяся крыша. Куртку можно не надевать" pic.twitter.com/uq9kQyB7nk— ФК Урал (@FCURAL) 22 апреля 2017 г.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи. Напомним, что это первый официальный матч «Зенита» на стадионе на Крестовском острове.
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
нет - Бикфалви, 23; Емельянов, 40
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция