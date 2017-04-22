«Зенит» – «Урал». Фанаты петербуржцев сделали перфоманс с героями фильма «Назад в будущее» (видео)
Фанаты «Зенита» перед
матчем 24-го тура РФПЛ между петербургским клубом и «Уралом» провели перфоманс,
посвященный первому матчу сине-бело-голубых на стадионе «Санкт-Петербург».
Болельщики вывесили баннеры с надписью «Назад в будущее» и главными героями из этого фильма.
Перформанс перед матчем #ЗенитУрал pic.twitter.com/Jwl9yIOWYD— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 22 апреля 2017 г.
Напомним, матч проходит на стадионе «Санкт-Петербург», «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
нет - Бикфалви, 23; Емельянов, 40
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция