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«Зенит» – «Урал». Фанаты петербуржцев сделали перфоманс с героями фильма «Назад в будущее» (видео)

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Фанаты «Зенита» перед матчем 24-го тура РФПЛ между петербургским клубом и «Уралом» провели перфоманс, посвященный первому матчу сине-бело-голубых на стадионе «Санкт-Петербург».

Болельщики вывесили баннеры с надписью «Назад в будущее» и главными героями из этого фильма.

 Напомним, матч проходит на стадионе «Санкт-Петербург», «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.

Матч

Зенит - Урал - 0:0

2-й тайм

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба

Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин

Предупреждения:

нет - Бикфалви, 23; Емельянов, 40

Удаления:

нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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