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«Манчестер Сити» может купить Гризманна за 75 миллионов фунтов

Источник:  Daily MailКомментарии

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Английский клуб рассматривает форварда в качестве одной из гланый трансферных целей. Гризманном особенно интересуется главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Антуан связан с «Атлетико» контрактом, рассчитанным до лета 2021 года. Сообщается, что «Манчестер Сити» предложит за футболиста 75 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Гризманн может перейти будущим летом в «Манчестер Юнайтед».


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