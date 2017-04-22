«Манчестер Сити» может купить Гризманна за 75 миллионов фунтов

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Английский клуб рассматривает форварда в качестве одной из гланый трансферных целей. Гризманном особенно интересуется главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.



Антуан связан с «Атлетико» контрактом, рассчитанным до лета 2021 года. Сообщается, что «Манчестер Сити» предложит за футболиста 75 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Гризманн может перейти будущим летом в «Манчестер Юнайтед».



