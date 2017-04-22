Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Урал
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Хоккей  Красная Армия- : -Реактор
Футбол  Ростов- : -Спартак
Хоккей  Финляндия (U-18)- : -Россия (U-18)
Футбол  Терек- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ланкин завоевал серебро на чемпионате Европы в вольных упражнениях

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский гимнаст Дмитрий Ланкин занял второе место в вольных упражнениях на чемпионате Европы в Румынии.

Ланкин получил от судей 14,466 балла. Первое место занял румын Мариан Драгулеску (14,500), тройку замкнул израильтянин Александр Шатилов (14,400).

Ранее россиянин Артур Далалоян завоевал серебро в многоборье на чемпионате Европы. 

Чемпионат Европы

Клуж (Румыния), 22 апреля

Мужчины

Вольные упражнения

1. Мариан Драгулеску (Румыния) – 14,500

2. Дмитрий Ланкин (Россия) – 14,466

3. Александр Шатилов (Израиль) – 14,000. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пасека заняла четвертое место в опорном прыжке на чемпионате ЕвропыРоссийская гимнастка Мария Пасека заняла четвертое место в опорном прыжке на чемпионате Европы в Румынии.Британка Дауни - чемпионка Европы в многоборье, Еремина - четвертаяРоссиянка Елена Еремина заняла четвертое место в многоборье на чемпионате Европы, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.Далалоян – серебряный призер чемпионата Европы в многоборьеРоссийский гимнаст Артур Далалоян завоевал серебро в многоборье на чемпионате Европы, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.Далалоян и Игнатьев выступят в финале чемпионата Европы в многоборьеРоссийские гимнасты Артур Далалоян и Никита Игнатьев квалифицировались в финал многоборья на чемпионате Европы, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.Еремина и Капитонова вышли в финал чемпионата Европы в личном многоборьеРоссиянки Елена Еремина и Наталья Капитонова вышли в финал чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье.Пасека вошла в состав сборной России на чемпионат Европы в РумынииПризер Олимпийских игр Мария Пасека включена в состав женской сборной России для участия в чемпионате Европы, сообщил старший тренер женской команды Евгений Гребенкин.Мельникова и Капитонова вошли в предварительный состав сборной России на чемпионат ЕвропыСтарший тренер сборной России по гимнастике Валентина Родионенко назвала предварительный состав женской команды на чемпионат Европы.Аблязин, Куксенков и Белявский, скорее всего, пропустят чемпионат ЕвропыСтарший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что гимнасты Давид Белявский, Николай Куксенков и Денис Аблязин, скорее всего, пропустят чемпионат Европы 2017 года.Ксения Афанасьева: Не хочется уйти за два месяца до Олимпиады из-за травмыРоссийская гимнастка Ксения Афанасьева, получившая травму ноги на чемпионате Европы, поделилась ожиданиями в преддверии ОИ-2016.Российские гимнастки заняли первое место в медальном зачете чемпионата ЕвропыСборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы в Берне. Российские гимнастки завоевали на турнире пять медалей (два золота, одно серебро и две бронзы).Виталий Мутко: Российские гимнастки неплохо выступили на чемпионате ЕвропыМинистр спорта России Виталий Мутко оценил выступление российских гимнасток на чемпионате Европы в Берне. Сборная России заняла первое место в медальном зачете турнира, завоевав на турнире пять медалей (два золота, одно серебро и две бронзы).Алия Мустафина: Мне удалось собраться и вспомнить, как выступатьОлимпийская чемпионка Алия Мустафина оценила свое выступление в упражнениях на бревне на чемпионате Европы в Берне. 21-летняя российская гимнастка выиграла золото, став пятикратной чемпионкой Европы.Мустафина выиграла упражнения на бревне и стала пятикратной чемпионкой ЕвропыМустафина выиграла упражнения на бревне и стала пятикратной чемпионкой ЕвропыОлимпийская чемпионка Алия Мустафина выиграла золото чемпионата Европы в Берне в упражнениях на бревне.Спиридонова выиграла серебро ЧЕ на брусьях, Мустафина – бронзуЧемпионка мира в упражнениях на брусьях Дарья Спиридонова стала серебряным призером чемпионата Европы в Берне в этой дисциплине.Алия Мустафина: Собой довольна, но для Олимпиады этого малоОлимпийская чемпионка Алия Мустафина после победы сборной России в командном турнире на чемпионате Европы в Берне оценила выступление команды.Российские гимнастки выиграли золото чемпионата Европы в командном первенствеЖенская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали чемпионата Европы-2016 в командном первенстве.Валентина Родионенко: Было важно победить на чемпионате Европы перед ОИСтарший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила выступление мужской национальной команды на чемпионате Европы как успешное.Тренер: Сборной России еще есть где прибавлять перед ОлимпиадойСтарший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы.Нагорный выиграл золото чемпионата Европы, Белявский завоевал сереброРоссиянин Никита Нагорный стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях.Валентина Родионенко: Куксенков, отстраненный за мельдоний, выступит на чемпионате ЕвропыСтарший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Николай Куксенков, отстраненный за положительную допинг-пробу на мельдоний, готов выступить на чемпионате Европы и включен в заявку команды.
Футбол
Константин Генич: Для «Ростова» обыграть «Спартак» – это дело престижа
Биатлон
Татьяна Акимова получила 75 000 рублей от Правительства Чувашии
Фигурное катание
Илья Авербух: Начали думать над новыми программами для Медведевой
Футбол
Михаил Осинов: «Ростов» даст достойный бой «Спартаку»
все новости