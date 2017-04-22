Ланкин завоевал серебро на чемпионате Европы в вольных упражнениях
Российский гимнаст Дмитрий Ланкин занял второе место в вольных упражнениях на чемпионате Европы в Румынии.
Ланкин получил от судей 14,466 балла. Первое место занял румын Мариан Драгулеску (14,500), тройку замкнул израильтянин Александр Шатилов (14,400).
Ранее россиянин Артур Далалоян завоевал серебро в многоборье на чемпионате Европы.
Чемпионат Европы
Клуж (Румыния), 22 апреля
Мужчины
Вольные упражнения
1. Мариан Драгулеску (Румыния) – 14,500
2. Дмитрий Ланкин (Россия) – 14,466
3. Александр Шатилов (Израиль) – 14,000.
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