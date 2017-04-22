В последних семи матчах в Ростове-на-Дону «Спартак» одержал только одну победу

Сегодня в матче 24-го тура премьер-лиги «Ростов» на своем поле сыграет со «Спартаком». Начало – в 16.30 (мск).

Эти команды встречались в российской истории 48 раз: 31 победа у «Спартака», 8 – у «Ростова» при 9 ничьих, разница мячей – 88:46 в пользу красно-белых.

Однако в последние годы «Спартак» крайне неудачно играет с «Ростовом» в гостях. Так, в последних семи гостевых матчах красно-белые одержали всего одну победу, ростовчане – шесть.

Напомним, в нынешнем сезоне «Ростов» не проиграл ни одного матча дома – семь побед и четыре ничьи.