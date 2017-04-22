Букмекеры не ждут града голов от матча «Локомотив» - «Амкар»

Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 24-го тура чемпионата России, в которой «Локомотив» примет «Амкар».

Эксперты полагают, что много мячей в этой игре забито не будет.

На тотал больше 2,5 (команды на двоих забьют три гола больше) можно поставить за 2,88. Противоположный исход оценивается коэффициентом 1,38.

Матч начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.