Станцию метро ЦСКА должны открыть летом 2017 года

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что станцию метро ЦСКА откроют летом 2017 года.

- Метро обещают открыть летом, - сказал Бабаев ТАСС.

Новая станция метро будет оформлена в фирменных цветах клуба ЦСКА - красном и синем. На самой платформе на гранитных постаментах будут установлены четыре бронзовые скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.

Добавим, что ЦСКА после 23 туров занимает второе место в чемпионате России, в активе команды 47 очков.