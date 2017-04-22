Михаил Осинов: «Ростов» даст достойный бой «Спартаку»

Советник генерального директора, бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов поделился ожиданиями от домашней встречи со «Спартаком» в 24-м туре РФПЛ.

- Ждете от матча чего-то особенного?

- «Спартак» на протяжении многих лет идет к своей цели - победе в чемпионате России, поэтому вряд ли стоит ожидать, что они отнесутся к игре спустя рукава. Красно-белые голодны до трофеев и поэтому мотивированы сейчас куда больше, чем другие команды. «Ростов» для них очень серьезный раздражитель, в последнее время наша команда всегда отнимает очки у «Спартака», особенно дома.



- Есть ли в этом противостоянии фаворит?

- Нет, но я уверен, что наша команда даст достойный бой сопернику.



- Что думаете о чемпионских амбициях наших гостей?

- Они на десять очков опережают ближайшего преследователя. Это серьезный отрыв, но история знает случаи, когда отыгрывали и не такое преимущество. Все-таки удерживать лидерство сложнее, чем догонять.



- Какой игрок из «Спартака» производит на вас наибольшее впечатление? Эксперты часто связывают нынешние успехи команды с именем Промеса.

- Он действительно хороший игрок. У Промеса отличная техника, он хорошо видит футбол. Что касается россиян, выделил бы Глушакова и Реброва. С Денисом, кстати, мы хорошо общаемся.



Игра начнется сегодня в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.