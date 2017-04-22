Илья Авербух: Для нас второе место на командном чемпионате мира – хороший результат

Серебряный призер Олимпийских игр, тренер и хореограф Илья Авербух подвел итоги командного чемпионата мира для сборной России.

- Данный турнир носит коммерческий характер, что очень странно, учитывая, что это олимпийский вид. При этом он проводится по каким-то совершенно непонятным правилам. Плюс, конечно, пик сезона пройден – это был чемпионат мира в Хельсинки. Командный чемпионат мира – это, все-таки довесок, но в любом случае призовое место – это всегда хорошо. Это и финансовое подспорье для наших ребят, и психологическая поддержка.

Браво, Женя Медведева! Она настоящий лидер команды, который ведет ее за собой. Конечно, мы исторически привыкли, что лидерами у нас являются представители мужского одиночного катания, но сейчас времена другие.

Результаты других ребят, может быть, оказались чуть хуже, чем мы могли рассчитывать – можно было и в парах выиграть, и танцоры Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев могли быть повыше. Но в целом этот сезон для российского фигурного катания можно считать успешным и оценить на твердую четверку. Серебряные медали КЧМ – достойное его завершение., а то, что выиграли японцы меня не удивляет, все-таки они выступали дома, - сказал Авербух.

Напомним, что сборная России на завершившемся командном чемпионате мира в Токио заняла второе место, уступив победителям – команде Японии 4 очка.