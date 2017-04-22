Россияне Денисов и Чибисова с побед стартовали на ЧЕ в Варшаве

Россиянин Кирилл Денисов взял верх над украинцем Александром Романюком в первом раунде соревнований в весовой категории до 100 кг на проходящем в Варшаве чемпионате Европы по дзюдо.

Его соотечественница Ксения Чибисова также успешно стартовала на турнире, победив в женских соревнованиях немку Кристин Бюссов (вес свыше 78 кг). В свою очередь, россиянка Антонина Шмелева в этой весовой категории уступила голландке Гусье Стинхус.