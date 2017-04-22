«Зенит» – «Урал». Кокорин заменен в первом тайме
Нападающий «Зенита»
Александр Кокорин получил травму в первом тайме матча против «Урала» и не смог
доиграть встречу.
Форвард получил травму на 40-й минуте в столкновении с полузащитником «Урала» Романом Емельяновым. Вместо него на 44-й минуте вышел Олег Шатов.
Напомним, матч проходит на стадионе «Санкт-Петербург», после первого тайма счет 0:0. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
нет - Бикфалви, 23; Емельянов, 40
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция