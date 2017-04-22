Илья Авербух: Начали думать над новыми программами для Медведевой

Серебряный призер Олимпийских игр, тренер и хореограф Илья Авербух поделился своим мнением о шансах Евгении Медведевой на золотую медаль в Пхенчхане-2018.

- Сможет ли Медведева продержать невероятную форму до Олимпиады – вопрос риторический. Могу лишь сказать, что предпосылки для этого очень серьезные. Она тренируется в невероятно сильной группе Этери Тутберидзе, где конкуренция очень высока. Как бы это странно не звучало, в спину ей дышит 14-летняя Алина Загитова, на каждой тренировке подгоняя ее. Думаю, что в следующем году она с легкостью ворвется в тройку лучших российских фигуристок, у нее очень хорошая прыжковая составляющая, поэтому можно рассчитывать, что Женя не будет сбавлять набранный темп.

Ее рейтинг невероятно высок, я рад с ней работать и доволен тем, что у публики она ассоциируется не просто с человеком, исполняющим сложнейшие прыжки, а с образами, которые я ей помогал создавать эти два года. Мы уже начали думать над программами следующего сезона. Конкуренты не дремлют – канадка Габриэль Дэйлман показала очень хороший уровень на чемпионате мира, поэтому никто заранее не будет вешать медаль на шею Медведевой, - сказал Авербух.