Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Урал
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Хоккей  Красная Армия- : -Реактор
Футбол  Ростов- : -Спартак
Хоккей  Финляндия (U-18)- : -Россия (U-18)
Футбол  Терек- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Татьяна Акимова получила 75 000 рублей от Правительства Чувашии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская биатлонистка Татьяна Акимова получила премию Правительства Чувашии за бронзовую медаль на чемпионате мира-2017, который проходил в австрийском Хохфильцене.

Акимова получила от региональных властей 75 тысяч рублей. А ее тренер — Анатолий Акимов — получил 37,5 тысяч рублей. Напомним, 9 февраля Татьяна в составе российской сборной выиграла бронзу в смешанной эстафете. Кроме того, биатлонистке назначена ежемесячная стипендия, сообщает портал Ntrk21.ru.

Напомним, Татьяна Акимова заняла 16-е место в общем зачете Кубка мира-2016/17 (479 очков).



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Ростовцев: В олимпийский год в женской сборной должна быть одна группаТрехкратный чемпион мира, бывший тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев подвел итоги выступления женской команды в сезоне 2016/2017.Разогнать команду! Как прошел минувший сезон и что теперь делать биатлонистамРазогнать команду! Как прошел минувший сезон и что теперь делать биатлонистам«Советский спорт» оглянулся назад в попытке разглядеть все хорошее, что произошло за этот год.Татьяна Акимова: Сезон для меня был довольно-таки плодотворныйРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после масс-старта на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что она заняла 29-е место.Коукалова выиграла малый Хрустальный глобус в масс-старте, Акимова – 17-яЧешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла малый Хрустальный глобус в зачете масс-стартов.Акимова заняла 16-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезонаТатьяна Акимова стала лучшей среди россиянок в общем зачете Кубка мира-2016/17.Дальмайер стартует под первым номером в масс-старте, Акимова - под 14-м, Домрачева - под 24-мСегодня состоится заключительная женская гонка в рамках Кубка мира сезона-2016/17.Лаукканен выиграла спринт в Холменколлене, Старых – 15-яНа этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) завершилась спринтерская гонка у женщин. Победу в ней одержала финская биатлонистка Мари Лаукканен.Сливко, Васнецова и Мошкова выступят в спринте на этапе Кубка мира в ХольменколленеСтал известен состав женской сборной России по биатлону на этап Кубка мира в норвежском Холменколлене. Напомним, соревнования состоятся с 17 по 19 марта.Акимова, Старых, Елисеев и Гараничев заявлены на смешанную эстафетуТатьяна Акимова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев включены в состав сборной России, которая выступит в смешанной эстафете на проходящем в финском Контиолахти этапе Кубка мира по биатлону. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).Шипулин и Акимова продолжают лидировать в рейтинге СБРЛидер сборной России Антон Шипулин продолжает лидировать в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).Виролайнен, Елисеев и Малышко поедут на этап Кубка мира в КонтиолахтиГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович назвал составы мужской и женской команд, которые поедут на восьмой этап Кубка мира в финский Контиолахти.Татьяна Акимова: Гонка далась тяжело, особенно последний кругРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Корее.КМ. Пхенчхан. Женская эстафетаСегодня, 5 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане пройдет эстафетная гонка у женщин.Акимова, Миронова, Старых и Услугина побегут эстафету в ПхенчханеТренерский штаб сборной России определил состав женской команды на эстафету на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея).Татьяна Акимова: Сегодня трасса была довольно тяжелаяРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после этапа Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла 34-е место.Дальмайер выиграла спринт в Пхенчхане, россиянки не попали в топ-30Семикратная чемпионка мира немка Лаура Дальмайер одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Акимова, Старых и Слепцова выступят в спринте на Кубке мира в ПхенчханеСтал известен состав сборной России на женскую спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.Цветков и Акимова захватили медали Всемирных военных игр на этап Кубка мира в КореюСегодня биатлонисты сборной России отправились на 7-й этап Кубка мира в Южную Корею с медалями III Всемирных военных игр, которые они завоевали в спринтерских гонках.Татьяна Акимова: Гонка далась мне нелегкоПризеры спринтерской гонки у женщин в соревнованиях по биатлону на Всемирных играх в Сочи прокомментировали итоги соревнований. Напомним, первое место заняла словенка Тея Грегорин, второй стала россиянка Татьяна Акимова, третьей – ее соотечественница Ульяна Кайшева.Акимова стала второй в спринте на Военных играх, Кайшева – третьяВ Сочи продолжаются Всемирные военные игры. В соревнованиях по биатлону в женском спринте в число призеров попали россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.
Футбол
Константин Генич: Для «Ростова» обыграть «Спартак» – это дело престижа
Биатлон
Татьяна Акимова получила 75 000 рублей от Правительства Чувашии
Фигурное катание
Илья Авербух: Начали думать над новыми программами для Медведевой
Футбол
Михаил Осинов: «Ростов» даст достойный бой «Спартаку»
все новости
Татьяна Акимова
Татьяна Акимовавсе новости