Татьяна Акимова получила 75 000 рублей от Правительства Чувашии
Российская биатлонистка Татьяна Акимова получила премию Правительства Чувашии за бронзовую медаль на чемпионате мира-2017, который проходил в австрийском Хохфильцене.
Акимова получила от региональных властей 75 тысяч рублей. А ее тренер — Анатолий Акимов — получил 37,5 тысяч рублей. Напомним, 9 февраля Татьяна в составе российской сборной выиграла бронзу в смешанной эстафете. Кроме того, биатлонистке назначена ежемесячная стипендия, сообщает портал Ntrk21.ru.
Напомним, Татьяна Акимова заняла 16-е место в общем зачете Кубка мира-2016/17 (479 очков).
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