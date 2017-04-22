Татьяна Акимова получила 75 000 рублей от Правительства Чувашии

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Разогнать команду! Как прошел минувший сезон и что теперь делать биатлонистам «Советский спорт» оглянулся назад в попытке разглядеть все хорошее, что произошло за этот год.

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Коукалова выиграла малый Хрустальный глобус в масс-старте, Акимова – 17-я Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла малый Хрустальный глобус в зачете масс-стартов.

Акимова заняла 16-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона Татьяна Акимова стала лучшей среди россиянок в общем зачете Кубка мира-2016/17.

Дальмайер стартует под первым номером в масс-старте, Акимова - под 14-м, Домрачева - под 24-м Сегодня состоится заключительная женская гонка в рамках Кубка мира сезона-2016/17.

Лаукканен выиграла спринт в Холменколлене, Старых – 15-я На этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) завершилась спринтерская гонка у женщин. Победу в ней одержала финская биатлонистка Мари Лаукканен.

Сливко, Васнецова и Мошкова выступят в спринте на этапе Кубка мира в Хольменколлене Стал известен состав женской сборной России по биатлону на этап Кубка мира в норвежском Холменколлене. Напомним, соревнования состоятся с 17 по 19 марта.

Акимова, Старых, Елисеев и Гараничев заявлены на смешанную эстафету Татьяна Акимова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев включены в состав сборной России, которая выступит в смешанной эстафете на проходящем в финском Контиолахти этапе Кубка мира по биатлону. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Шипулин и Акимова продолжают лидировать в рейтинге СБР Лидер сборной России Антон Шипулин продолжает лидировать в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).

Виролайнен, Елисеев и Малышко поедут на этап Кубка мира в Контиолахти Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович назвал составы мужской и женской команд, которые поедут на восьмой этап Кубка мира в финский Контиолахти.

Татьяна Акимова: Гонка далась тяжело, особенно последний круг Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Корее.

КМ. Пхенчхан. Женская эстафета Сегодня, 5 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане пройдет эстафетная гонка у женщин.

Акимова, Миронова, Старых и Услугина побегут эстафету в Пхенчхане Тренерский штаб сборной России определил состав женской команды на эстафету на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея).

Татьяна Акимова: Сегодня трасса была довольно тяжелая Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после этапа Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла 34-е место.

Дальмайер выиграла спринт в Пхенчхане, россиянки не попали в топ-30 Семикратная чемпионка мира немка Лаура Дальмайер одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Пхенчхане.

Акимова, Старых и Слепцова выступят в спринте на Кубке мира в Пхенчхане Стал известен состав сборной России на женскую спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.

Цветков и Акимова захватили медали Всемирных военных игр на этап Кубка мира в Корею Сегодня биатлонисты сборной России отправились на 7-й этап Кубка мира в Южную Корею с медалями III Всемирных военных игр, которые они завоевали в спринтерских гонках.

Татьяна Акимова: Гонка далась мне нелегко Призеры спринтерской гонки у женщин в соревнованиях по биатлону на Всемирных играх в Сочи прокомментировали итоги соревнований. Напомним, первое место заняла словенка Тея Грегорин, второй стала россиянка Татьяна Акимова, третьей – ее соотечественница Ульяна Кайшева.