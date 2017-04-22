Константин Генич: Для «Ростова» обыграть «Спартак» – это дело престижа

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 24-го тура РФПЛ «Ростов» - «Спартак».

- «Ростов» подхватил вирус безголевых ничьих. Их уже пять подряд – и все по 0:0. Но когда-то же «Ростов» должно прорвать! Что бы ни говорили Глушаков, Ребров и другие лидеры «Спартака» после победы над «Зенитом», подсознательно все футболисты понимают: у тебя отрыв 10 очков, а впереди матчи с «Томью», «Уралом» и «Арсеналом». То есть мысли, что свое мы еще возьмем, – они присутствуют. Поэтому мне кажется, что для «Ростова» эта игра важнее, чем для «Спартака». В конце концов, не могут же они все время играть на ноль! Обыграть «Спартак» – это дело престижа. Не говоря уже о том, что не стоит забывать историю взаимоотношений руководства красно-белых с Курбаном Бердыевым.

Словом, «Ростов» будет настроен максимально и сделает все, чтобы этот «Спартак» обыграть, - цитирует Генича «Матч ТВ».

Матч «Ростов» - «Спартак» начнется сегодня в 16:30 мск. «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая ЦСКА на 7 очков.