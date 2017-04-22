ЦСКА откроет клубный музей в 2018 году
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как продвигается дело с созданием музея клуба на новом стадионе красно-синих.
«Музей откроется в следующем году ближе к лету. Только закончили дизайн-проект», - цитирует Бабаева ТАСС.
ЦСКА ведет свою историю от команды «Общество любителей лыжного спорта « (ОЛЛС), основанной в 1911 году. Московский клуб является семикратным чемпионом СССР и пятикратным обладателем Кубка СССР, а также шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и шестикратным обладателем Суперкубка страны.
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