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Каб Свонсон — Артем Лобов. Прогноз «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В воскресенье в Нэшвилле состоится турнир UFC Fight Night 108. В главном бою вечера американец Каб Свонсон проведет бой против россиянина Артема Лобова, который сейчас выступает за Ирландию.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на этот поединок.

- Несмотря на то, что Лобов говорит, что он — будущий чемпион в полулегком весе, ставлю на победу Свонсона в этом поединке. Артема Лобова «тянет» наверх Конор Макгрегор, и только благодаря ему Артем имеет контракт с UFC. Многие говорят, что это очень яркий и интересный боец. Но мне кажется, что как только Лобов встретится с хорошим...нет, даже со средненьким борцом, он проиграет.

Прогноз: победа Свонсона нокаутом.

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Сергей Ващенко
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