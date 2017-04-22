Каб Свонсон — Артем Лобов. Прогноз «Советского спорта»

В воскресенье в Нэшвилле состоится турнир UFC Fight Night 108. В главном бою вечера американец Каб Свонсон проведет бой против россиянина Артема Лобова, который сейчас выступает за Ирландию.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на этот поединок.

- Несмотря на то, что Лобов говорит, что он — будущий чемпион в полулегком весе, ставлю на победу Свонсона в этом поединке. Артема Лобова «тянет» наверх Конор Макгрегор, и только благодаря ему Артем имеет контракт с UFC. Многие говорят, что это очень яркий и интересный боец. Но мне кажется, что как только Лобов встретится с хорошим...нет, даже со средненьким борцом, он проиграет.

Прогноз: победа Свонсона нокаутом.