Адонис Стивенсон проведет второй поединок с Фонфарой 3 июня
Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе канадец Адонис Стивенсон вернется на ринг 3 июня.
В Монреале Стивенсон будет защищать свой титул в поединке с польским полутяжеловесом Анджеем Фонфарой.
Photos: Stevenson-Fonfara, Alvarez-Pascal - Face To Face at Presser https://t.co/EReu8zpBth #boxing pic.twitter.com/DHm5utNWXt— BoxingScene.com (@boxingscene) 21 апреля 2017 г.
В мае 2014 года эти соперники уже встречались: тогда Стивенсон одержал победу по очкам единогласным решением судей.
Напомним, 17 июня будут разыграны другие три пояса в полутяжелом весе. В Лас-Вегасе пройдет повторный поединок Андре Уорда с Сергеем Ковалевым.
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