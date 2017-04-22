Адонис Стивенсон проведет второй поединок с Фонфарой 3 июня

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе канадец Адонис Стивенсон вернется на ринг 3 июня.

В Монреале Стивенсон будет защищать свой титул в поединке с польским полутяжеловесом Анджеем Фонфарой.

В мае 2014 года эти соперники уже встречались: тогда Стивенсон одержал победу по очкам единогласным решением судей.

Напомним, 17 июня будут разыграны другие три пояса в полутяжелом весе. В Лас-Вегасе пройдет повторный поединок Андре Уорда с Сергеем Ковалевым.





