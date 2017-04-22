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Пасека заняла четвертое место в опорном прыжке на чемпионате Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская гимнастка Мария Пасека заняла четвертое место в опорном прыжке на чемпионате Европы в Румынии.

21-летняя спортсменка набрала 14,283 балла.

Чемпионкой Европы в опорном прыжке стала француженка Колин Девилляр (14,450) второе место заняла британка Элиза Дауни (14,350) , третье - венгерка Болгарка Деваи (14,317).

Еще одна россиянка Ангелина Мельникова показала восьмой результат. 

Чемпионат Европы

Клуж (Румыния), 22 апреля

Женщины

Опорный прыжок

1. Колин Девиллар (Франция) – 14,467.

2. Элиза Дауни (Великобритания) – 14,350.

3. Богларка Деваи (Венгрия) – 14,317.

4. Мария Пасека – 14,283…

8. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,000.


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