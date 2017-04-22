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«Зенит» – «Урал». Судья удалил Павлюченко и Бикфалви

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный судья матча между «Зенитом» и «Уралом» Алексей Еськов показал красные карточки игрокам гостей Роману Павлюченко и Эрику Бикфалви.

Игроков удалили на 60-й минуте матча. Бикфалви получил вторую желтую за фол на Игоре Смольникове, а Павлюченко прямую красную за неспортивное поведение.

Напомним, матч проходит на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.

Матч

Зенит - Урал - 0:0

2-й тайм

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба

Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин

Предупреждения:

нет - Бикфалви, 23; Емельянов, 40

Удаления:

нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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