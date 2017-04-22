«Зенит» – «Урал». Судья удалил Павлюченко и Бикфалви
Главный судья матча
между «Зенитом» и «Уралом» Алексей Еськов показал красные карточки игрокам
гостей Роману Павлюченко и Эрику Бикфалви.
Игроков удалили на 60-й минуте матча. Бикфалви получил
вторую желтую за фол на Игоре Смольникове, а Павлюченко прямую красную за
неспортивное поведение.
Напомним, матч проходит на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
нет - Бикфалви, 23; Емельянов, 40
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция