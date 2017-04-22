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Букмекеры считают, что у российских юниоров меньше шансов в матче с финнами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на полуфинальную встречу между сборными Финляндии и России на проходящем в Словакии юниорском чемпионате мира.

Победа финнов в основное время оценивается коэффициентом 2,11, тогда как виктория россиян идет за 2,56.

За ничью букмекеры предлагают 4,24.

Игра начнется сегодня в 16:30 мск.

В другом полуфинале встретятся США и Швеция, эта встреча стартует в 20:30 мск. 

Матч

Финляндия (U-18) - Россия (U-18)

Место и дата

22 апреля 16:30, Арена Попрад, Онлайн-трансляция

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