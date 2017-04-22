«Зенит» в первом матче на новом стадионе обыграл «Урал», гости доигрывали ввосьмером

«Зенит» в матче 24-го тура РФПЛ обыграл «Урал» со счетом 2:0.

Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. На 60-й минуте красные карточки получили два игрока гостей Роман Павлюченко и Эрик Бикфалви, а на 86-й минуте был удален Роман Емельянов.

Напомним, следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте.