«Зенит» в первом матче на новом стадионе обыграл «Урал», гости доигрывали ввосьмером
«Зенит» в матче 24-го тура РФПЛ обыграл «Урал» со счетом 2:0.
Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. На 60-й минуте красные карточки получили два игрока гостей Роман Павлюченко и Эрик Бикфалви, а на 86-й минуте был удален Роман Емельянов.
Напомним, следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26
апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со
«Спартаком».
«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте.
Матч
Голы
Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция