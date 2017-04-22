ВИДЕО ДНЯ: Экс-первую ракетку мира выгнали с корта за оскорбления игроков и рефери на Кубке Федерации

Капитан сборной Румынии в Кубке Федерации Илие Настасе был удален с корта, а затем и со стадиона во время матча между Сораной Кырстей и британкой Джоанной Контой.

Инцидент спровоцировал призыв арбитра на вышке к румынским зрителям менее бурно выражать свои эмоции.

В ответ на это 70-летний Настасе в нецензурной форме оскорбил рефери, капитана сборной Великобритании Энн Кетавонг и Конту, которая в слезах ушла в раздевалку.

Nastase "fucking asshole" to match ref, Konta "he called me a fucking bitch" pic.twitter.com/wG6kpj9yUu — Michael 🎾 (@lobwinners) 22 апреля 2017 г.

Илие был удален сначала с корта, а затем и со стадиона. Спустя некоторые время встреча продолжилась. Негативную реакцию публики на происходящее попыталась сгладить лидер сборной Румынии Симона Халеп. Она попросила зрителей с уважением относиться к судьям и соперникам.



Илие Настасе - победитель двух турниров «Большого шлема» (US Open-1972 и Roland Garros-1973). Дважды румын доходил до финала Уимблдона. Он выиграл 57 турниров ATP в одиночном разряде и возглавлял мировой рейтинг в 1973 году.

