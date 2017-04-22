Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит2 : 0Урал
Футбол  Локомотив0 : 1Амкар
Хоккей  Красная Армия0 : 0Реактор
Футбол  Ростов1 : 0Спартак
Хоккей  Финляндия (U-18)0 : 0Россия (U-18)
Футбол  Терек- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ВИДЕО ДНЯ: Экс-первую ракетку мира выгнали с корта за оскорбления игроков и рефери на Кубке Федерации

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан сборной Румынии в Кубке Федерации Илие Настасе был удален с корта, а затем и со стадиона во время матча между Сораной Кырстей и британкой Джоанной Контой.

Инцидент спровоцировал призыв арбитра на вышке к румынским зрителям менее бурно выражать свои эмоции.

В ответ на это 70-летний Настасе в нецензурной форме оскорбил рефери, капитана сборной Великобритании Энн Кетавонг и Конту, которая в слезах ушла в раздевалку.

Илие был удален сначала с корта, а затем и со стадиона. Спустя некоторые время встреча продолжилась. Негативную реакцию публики на происходящее попыталась сгладить лидер сборной Румынии Симона Халеп. Она попросила зрителей с уважением относиться к судьям и соперникам.

Илие Настасе - победитель двух турниров «Большого шлема» (US Open-1972 и Roland Garros-1973). Дважды румын доходил до финала Уимблдона. Он выиграл 57 турниров ATP в одиночном разряде и возглавлял мировой рейтинг в 1973 году.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Веснина обыграла ван Эйтванк в стартовом матче плей-офф Кубка Федерации между Россией и БельгиейЕлена Веснина обыграла Элисон Ван Эйтванк в стартовом поединке встречи плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации между командами России и Бельгии.Веснина в первом матче плей-офф Кубка Федерации встретится с ван ЭйтванкВ Москве состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Бельгии, сообщает RT на русском.Дарья Касаткина: Хорошо, что не платила за Гаврилову… Она столько съела!Дарья Касаткина: Хорошо, что не платила за Гаврилову… Она столько съела!В преддверии матча Кубка Федерации между Россией и Бельгией Дарья Касаткина дала интервью «Советскому спорту».Анастасия Павлюченкова: Пропущу турнир в Штутгарте, чтобы лучше подготовиться к грунтуРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о том, как проходит ее подготовка к матчу Кубка Федерации против Бельгии и к грунтовому сезону вообще.Елена Веснина: Провести весь Кубок Федерации за одну неделю? Мне нравится такой вариантЧемпионка турнира в Индиан-Уэлсе Елена Веснина прокомментировала нынешний формат Кубок Федерации.Кербер сыграет в матче с Украиной в Кубке ФедерацииСтали известны составы сборных Германии и Украины на матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.Веснина и Касаткина сыграют против Бельгии в Кубке ФедерацииСтал известен состав сборной России на встречу с Бельгией в рамках матча плей-офф Кубка Федерации.Веснина претендует на звание лучшей теннисистки мартаРоссийская теннисистка Елена Веснина претендует на звание лучшей теннисистки марта, сообщает официальный сайт WTA.«К Серене нет претензий по допингу. Но видели, как она выглядит?!»«К Серене нет претензий по допингу. Но видели, как она выглядит?!»Обзор событий в мире тенниса от «Советского спорта».Конта выиграла турнир в Майами, обыграв в финале ВозняцкиБританская теннисистка Джоанна Конта взяла верх над датчанкой Каролин Возняцки в финальном матче турнира в Майами.Титул на турнире в Майами разыграют Конта и ВозняцкиОпределились финалистки крупного турнира WTA, проходящего в Майами.Халеп вышла в четвертый круг турнира в МайамиРумынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертый круг турнира в Майами.Кристина Младенович: Теперь я веду в личных встречах с Халеп, с игроками из топ-5 такое происходит не так часто26-я ракетка мира Кристина Младенович прокомментировала свою победу над Симоной Халеп из Румынии (6:3, 6:3) в матче третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.Шамиль Тарпищев: Бельгийская команда нам по зубамПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Кубка Федерации.Россия сыграет с Бельгией в плей-офф Кубка ФедерацииСегодня прошла жеребьевка следующего раунда розыгрыша Кубка Федерации, сообщает официальный сайт ФТР.«Никакого заговора нет». Закрываем тему скандала в матче Россия – Тайвань«Никакого заговора нет». Закрываем тему скандала в матче Россия – ТайваньВладимир Камельзон и Анна Чакветадзе – о резонансных событиях в матче Кубка Федерации между сборными России и Тайваня.ITF не будет разводить сборные России и Украины во время жеребьевки стыковых матчей Fed CupМеждународная теннисная федерация (ITF) не будет разводить сборные России и Украины во время жеребьевки стыковых матчей за выход в Мировую группу Кубка Федерации.Россия обыграла Тайвань в Кубке Федерации и завоевала право сыграть в плей-офф за выход в элитный дивизионМатч первого раунда второй лиги мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Тайваня завершился победой российских теннисисток. Итоговый счет матча – 4:1.Не обыкновенный фашизм. В США вместо гимна Германии спели гимн Третьего рейхаНе обыкновенный фашизм. В США вместо гимна Германии спели гимн Третьего рейхаНа матче Кубка Федерации по теннису между сборными США и Германии американцы вместо немецкого гимна исполнили нацистскую «Песнь немцев»Перед матчем Кубка Федерации США - Германия прозвучал гимн Третьего рейхаПеред началом первой встречи четвертьфинального матча Кубка Федерации между сборными США и Германии был исполнен вариант немецкого гимна, который использовался во времена Третьего рейха.
Футбол
Луис Энрике: Нет лучшего места для победы «Барселоны», чем «Сантьяго Бернабеу»
Футбол
Александр Кокорин: Все удаления игроков «Урала» верные
Теннис
Веснина обыграла ван Эйтванк в стартовом матче плей-офф Кубка Федерации между Россией и Бельгией
Футбол
Зинедин Зидан: Победа «Реала» над «Барселоной» не будет означать конец борьбы за титул
все новости
Джоанна Конта
Джоанна Контавсе новости
Сорана Кырстя
Сорана Кырстявсе новости
Симона Халеп
Симона Халепвсе новости
Кубок Федерации
Кубок Федерации