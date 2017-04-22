«Зенит» – «Урал». Иванович забил первый гол на новом стадионе
Защитник Зенита Бранислав Иванович стал автором первого гола в официальных матчах на стадионе «Санкт-Петербург».
Серб вывел «Зенит» вперед на 86-й минуте после
розыгрыша штрафного.
Напомним, матч проходит на стадионе «Санкт-Петербург», «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция