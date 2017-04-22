«Зенит» – «Урал». Молло забил первый гол за петербургский клуб
Полузащитник «Зенита»
Йоан Молло забил первый гол за сине-бело-голубых.
На 93-й минуте матча против «Урала» француз замкнул передачу
Жулиано. Уральцы заканчивали матч ввосьмером после удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.
Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло.
«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».
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