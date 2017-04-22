Зинедин Зидан: Победа «Реала» над «Барселоной» не будет означать конец борьбы за титул

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в 33-м туре чемпионата Испании.

- Наша победа в этом матче не закроет вопрос о чемпионе Испании. Это только одна игра, а потом командам предстоят еще шесть туров. Матчи с «Барселоной» всегда особенные, никогда не знаешь, что может произойти. Они похожи на дерби, и все же стоят особняком.

Бэйл снова с нами, он хорошо тренировался. Вы увидите завтра, попадет ли он в стартовый состав. Все устали, но у нас есть мотивация продолжать работу.

«Барселона» — не та команда, которая будет испытывать давление на «Сантьяго Бернабеу». Вылет из Лиги чемпионов не должен отразиться на них негативно, - заявил Зидан.

Напомним, «Реал» опережает «Барселону» в турнирной таблице примеры на три очка и имеет один матч в запасе.

«Класико» начнется 23 апреля в 21:45 по московскому времени.