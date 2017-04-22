Мирча Луческу: После игры со «Спартаком» не думаю, откуда судьи

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.

- Что скажете о работе судьи?

- Я не видел повторы всех моментов. Естественно, тот фол под штрафной, наказывается желтой карточкой. Что же было потом, я не видел. Рядом был судья, которому было виднее. Я уверен, что была желтая карточка у Бикфалви. Но две другие я не видел и некогда было даже спросить у помощников. Сожалею, что Кришито и Дзюба получили карточки и не сыграют. Не понимаю, как, имея приемущество в такой ситуации, игроки могли получить карточки. Откуда был судья? После игры со «Спартаком» я уже не думаю, откуда судья. Перед сегодняшней даже не смотрел, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».