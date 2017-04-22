Луис Энрике: Нет лучшего места для победы «Барселоны», чем «Сантьяго Бернабеу»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в 33-м туре чемпионата Испании.

- Мы должны оставаться верными нашему стилю и действовать предельно эффективно в матче с «Реалом». Нет лучшего места для победы «Барселоны», чтобы победить, чем «Сантьяго Бернабеу». Это решающая игра, которая может фактически завершить чемпионат или же оставить дверь открытой. Для нас это как финал, - заявил Луис Энрике.

Напомним, «Реал» опережает «Барселону» в турнирной таблице примеры на три очка и имеет один матч в запасе.

«Класико» начнется 23 апреля в 21:45 по московскому времени.