Луис Энрике: Нет лучшего места для победы «Барселоны», чем «Сантьяго Бернабеу»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в 33-м туре чемпионата Испании.
- Мы должны оставаться верными нашему стилю и действовать предельно эффективно в матче с «Реалом». Нет лучшего места для победы «Барселоны», чтобы победить, чем «Сантьяго Бернабеу». Это решающая игра, которая может фактически завершить чемпионат или же оставить дверь открытой. Для нас это как финал, - заявил Луис Энрике.
Напомним, «Реал» опережает «Барселону» в турнирной таблице примеры на три очка и имеет один матч в запасе.
«Класико» начнется 23 апреля в 21:45 по московскому времени.
Матч
Место и дата
23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически