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«Ростов» - «Спартак»: гостей поддерживают 2000 болельщиков

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак» не остался без поддержки во время матча 24-го тура РФПЛ против «Ростова».

На гостевом секторе стадиона «Олимп-2» собралось 1500 болельщиков  красно-белых. Кроме этого, около 500 фанатов поддерживают «Спартак» на центральных секторах арены.

Матч

Ростов - Спартак - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Бухаров 23 (1:0).

Состав

Ростов: Медведев, Навас, Симич, Мевля, Калачёв (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Бухаров, Полоз

Спартак: Ребров, Таски, Кутепов, Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Зобнин, Ананидзе, Попов, Фернандо

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция


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