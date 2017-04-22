«Ростов» - «Спартак»: гостей поддерживают 2000 болельщиков
«Спартак» не остался без поддержки во время матча 24-го тура РФПЛ против «Ростова».
На гостевом секторе стадиона «Олимп-2» собралось 1500 болельщиков красно-белых. Кроме этого, около 500 фанатов поддерживают «Спартак» на центральных секторах арены.
Матч
Голы
Бухаров 23 (1:0).
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Симич, Мевля, Калачёв (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Бухаров, Полоз
Спартак: Ребров, Таски, Кутепов, Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Зобнин, Ананидзе, Попов, Фернандо
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически