«Урал» подаст протест на удаление Бикфалви

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что клуб подаст протест на удаление Эрика Бикфалви в матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита».

- В протоколе сейчас напишем, что мы не согласны с удалением Бикфалви. Будем подавать протест.

- А с Павлюченко согласны?

- Будем разбираться. Я не в курсе. Но это такой матч... «Баварию» ни за что удалили - весь мир гудит! Такая же аналогия, у нас три удаления были, - передает слова Тарханова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».