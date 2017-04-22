Максим Калиниченко: «Зениту» уже ни за что не стыдно на этом стадионе
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко оценил работу судей в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0).
Напомним, команда Мирчи Луческу, впервые принимавшая соперника на новой арене, вырвала победу в конце встречи. Уральская команда доигрывала ее ввосьмером из-за удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Игру обслуживал Алексей Еськов из Москвы.
«Урал», снимаю кепи! «Зениту» уже ни за что не стыдно на этом стадионе», - написал Калиниченко в твиттере.
Урал,снимаю кеппи!!!Зениту уже ни за что не стыдно на этом стадионе😏— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 22 апреля 2017 г.
Матч
Голы
Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция