Максим Калиниченко: «Зениту» уже ни за что не стыдно на этом стадионе

Алексей Сорокин: Поле на стадионе в Петербурге? Конечно, бывает и лучше

Генеральный директор организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин поделился мнением о состоянии газона стадиона на Крестовском острове.