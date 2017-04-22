Алексей Сорокин: Поле на стадионе в Петербурге? Конечно, бывает и лучше

Генеральный директор организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин поделился мнением о состоянии газона стадиона на Крестовском острове.

- Как вам состояние поля?

- Конечно, поля бывают и лучше. Мы с вами их видели. Но это новый стадион, поле от периода зимней спячки проснулось 40 дней назад. Для 40 дней оно находится в должном состоянии. Специалисты, в том числе наши консультанты, заверяют, что нужно дать немного времени и к Кубку Конфедераций оно будет в хорошем состоянии.

- А что если оно не будет готово?

- Ничто не предвещает кризиса. Поле подрастет. Нет сомнений, что каждую следующую игру оно будет лучше и лучше, - передает слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, арена примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Первая официальная игра на стадионе между «Зенитом» и «Уралом» закончилась победой петербургского клуба со счетом 2:0.