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Элисон ван Уйтванк: Веснина залуженно выиграла турнир в Индиан-Уэлсе

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бельгийка Элисон ван Уйтванк прокомментировала поражение от Елены Весниной в первой одиночной встрече матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.

Напомним, лидер нашей команды добилась успеха со счетом 6:3, 6:4.

- Для меня это был всего четвертый или пятый матч в нынешнем сезоне, - отметила ван Уйтванк на пресс-конференции. - Начало года я пропустила из-за травмы. Еще зимой у меня возникли проблемы с запястьем, мы пробовали разные варианты лечения, но в итоге пришлось делать операцию. Впервые сыграть я смогла только в Индиан-Уэлсе, причем мне всякий раз доставались очень сильные соперницы, стоящие высоко в рейтинге. В таких условиях непросто вернуться на свой прежний уровень, хотя и не могу сказать, что сейчас я играю плохо. Встреча с Весниной получилась из этой же серии. Елена - 15-я ракетка мира, она недавно выиграла Индиан-Уэлс - и выиграла заслуженно. Она очень уверенна в себе, и это чувствуется на корте. Я старалась навязать ей борьбу, но Веснина всегда отлично подавала, принимала, постоянно меня поддавливала. У нас получился непростой и интересный матч, судьбу которого решили несколько ключевых моментов. Но именно в эти моменты Елена была сильнее меня.

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